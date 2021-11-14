Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 05:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Filistin Başbakanı Iştiyye'den insan hakları kurumlarına çağrı
[Fotoğraf: AA]
Filistin Başbakanı Iştiyye, uluslararası insan hakları kurumlarına, İsrail hapishanesinde 122 gündür açlık grevinde olan Kayid el-Fesfus'un hayatının kurtarılması için acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.
Filistin Hükümeti Sözcüsü İbrahim el-Mulhim, yazılı açıklamasında, Fesfus'un sağlık durumunun çok kötüye gittiğine işaret etti.
El-Mulhim, "Başbakan, uluslararası insan hakları kurumlarından 122 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklunun hayatının kurtarılması için acilen harekete geçilmesini ve açlık grevindeki tüm tutukluların, idari tutukluluklarının sona erdirilmesini istedi." ifadesini kullandı.
Filistin Esirler Cemiyeti de Fesfus'un her an ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail İnsan Hakları İzleme Örgütü
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