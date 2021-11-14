Filistin Hükümeti Sözcüsü İbrahim el-Mulhim, yazılı açıklamasında, Fesfus'un sağlık durumunun çok kötüye gittiğine işaret etti.

El-Mulhim, "Başbakan, uluslararası insan hakları kurumlarından 122 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklunun hayatının kurtarılması için acilen harekete geçilmesini ve açlık grevindeki tüm tutukluların, idari tutukluluklarının sona erdirilmesini istedi." ifadesini kullandı.

Filistin Esirler Cemiyeti de Fesfus'un her an ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.