Haber Giriş: 14 Kasım 2021 Pazar 01:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan, İran ile görüşmelere devam edecek
[Fotoğraf: AP]
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ülkesinin İran ile müzakerelere devam edeceğini ve yakında yeni bir müzakere turu beklediklerini açıkladı.
Bin Ferhan, France 24 kanalına yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan-İran arasında daha önce gerçekleştirilen 4 müzakerenin yalnızca keşif amaçlı olduğunu ancak her iki tarafın da iletişim kurma taahhüdünde bulunduğunu belirtti.
Ülkesinin İran ile müzakerelere devam edeceğini ve yakında yeni bir müzakere turu beklediklerini dile getiren bin Ferhan, "Birkaç hafta içinde yeniden başlayacak olan İran nükleer müzakereleri hakkında ciddi çekinceler var." ifadesini kullandı.
Etiketler: Suudi Arabistan İran
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