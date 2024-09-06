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Dünya
AA 06.09.2024 19:58

Filistin: Aktivist Ayşenur’un öldürülmesi, İsrailli politikacıların direktiflerinin yansımasıdır

Filistin Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlığı da bulunan Türk akvist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülmesinin İsrailli politikacıların direktiflerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Filistin: Aktivist Ayşenur’un öldürülmesi, İsrailli politikacıların direktiflerinin yansımasıdır

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Bu suç, işgalci İsrail’in soykırım ve yerinden etme suçu dahil olmak üzere halkımıza karşı işlediği suçların ayrılmaz bir parçasıdır. İşgal devleti, halkımızın davası ve haklarıyla dayanışma içinde olan kişileri hedef almaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, aktivist Eygi’nin öldürülmesi kınanarak şunlar kaydedildi:

“Aktivist Ayşenur’un öldürülmesi, askerlerin Filistin halkı ve onunla dayanışma içinde olan herkesi öldürmek amacıyla gerçek mermi kullanmasını kolaylaştıran işgalci devletin siyasi düzeyindeki talimat ve direktiflerinin pratik bir yansımasıdır.”

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FKÖ’den Eygi’nin öldürülmesine tepki

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de Eygi’nin öldürülmesi nedeniyle İsrail ordusunun "uluslararası mahkemelerde" yargılanması çağrısında bulundu.

Şeyh, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşgalci İsrail, işgale ve Yahudi yerleşim birimlerine karşı Amerikalı bir dayanışma aktivistini öldürdü. Bu, işgal güçleri tarafından her gün işlenen ve faillerin uluslararası mahkemelerde hesap vermesini gerektiren suçlar dizisine eklenen bir başka suçtur."

FKÖ’ye bağlı kurumdan kınama

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi, İsrail'in Eygi’yi hedef alarak, “Filistin'le dayanışma göstermeyi düşünen herkese mermi ve kanla tehdit mesajı verdiğini" belirtti.

Konsey Başkanı Mueyyed Şaban yaptığı yazılı açıklamada, “Bugünkü olay şüphesiz işgal devletinin tüm insani faaliyet ve etkinlikleri hedef alma yönündeki kasıtlı niyetini doğrulamaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Şaban, “İsrail, Filistin topraklarını korumaya ve silahlı sömürgecilerin saldırılarını püskürtmeye yönelik faaliyetlere katılan herkese öldürme mesajı vermek istiyor.” ifadelerini kullandı.

Eygi’nin öldürülmesini kınayan Şaban, bugünkü olayın tüm dünya ülkelerine “İsrail’in ne kadar kanlı bir rejim” olduğunu bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen "işgal" karşıtı gösteriye gerçek mermi ile müdahale etmiş, başından vurulan Eygi, hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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