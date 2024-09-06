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Dünya
AA 06.09.2024 15:59

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde "insani ve güvenli" olduğunu iddia ettiği bir yerin de aralarında bulunduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda 4'ü çocuk, 2'si kadın 10 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

El-Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yerinden edilenlerin çadırlarına düzenlediği saldırıda 2'si kadın, 2'si çocuk 4 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İsrail'in Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde "Yasin" ailesine ait evi hedef alması sonucu 2'si çocuk 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan bir diğer açıklamada da İsrail'in Gazze'nin batısında "Haddad" ailesine ait evi vurması sonucu ölen 3 kişinin cenazesinin enkaz altından çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Filistinli yerel kaynaklara göre, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki hedef alınan bölge, İsrail ordusunun "insani ve güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgeler arasında yer alıyor.

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