Parçalı Bulutlu 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.09.2024 13:06

Güney Kore, Kuzey'in insansız hava aracı tehditlerine karşı savunma sistemi kuruyor

Güney Kore ordusunun, Kuzey Kore'den gelen insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere karşı ülke genelinde birçok yerde entegre bir "anti-dron sistemi" konuşlandırdığı bildirildi.

Güney Kore, Kuzey'in insansız hava aracı tehditlerine karşı savunma sistemi kuruyor

Yonhap'ın haberine göre, Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, "Anti-dron sistemi, Kuzey Kore'nin küçük insansız hava araçlarının oluşturduğu tehditlere yanıt vermek için önemli yerlerde konuşlandırılıyor" dedi.

Radar ve sinyal bozucular da dahil olmak üzere çeşitli ekipmanlardan oluşan anti-dron sistemi, insansız araçları tespit etme, izleme ve düşürme kapasitesine sahip.

Güney Kore'nin bu adımı, Aralık 2022'de Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının sınırı geçmesi ve bunlardan birinin başkent Seul'e girmesinin ardından geldi.

Ordunun Kuzey Kore'nin insansız hava araçlarından hiçbirini engelleyememesi, bu alanda hazır olup olmadığı konusunda soru işaretleri oluşturmuştu.

Güney Kore yönetimi, Aralık 2022'deki olaydan sonra insansız hava araçlarına müdahale kabiliyetini güçlendirmeye hız verdi. Kuzey Kore de son zamanlarda insansız hava aracı kabiliyetlerini geliştirmeye çalışıyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 26 Ağustos'ta yeni geliştirilen dronların performans testini izlemiş ve daha çok kamikaze dronu üretme çağrısı yapmıştı.

ETİKETLER
Güney Kore Kuzey Kore
Sıradaki Haber
ABD vatandaşı esir, ölmeden önce Biden ve Blinken'i Gazze'deki savaşı durdurmaya çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:39
Antalya turizminde en hareketli ekim ayının geçirilmesi bekleniyor
13:32
BİLSEM'de görev yapan öğretmenlerin hazırladığı 873 e-içerik EBA'da
13:13
ABD vatandaşı esir, ölmeden önce Biden ve Blinken'i Gazze'deki savaşı durdurmaya çağırdı
13:43
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
12:58
Yapay zeka asistanı Alexa'nın, Trump ve Harris hakkındaki soruları farklı yanıtlaması tepki çekti
12:56
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin'i Rusya'ya desteği bırakmaya çağırdı
Mersin'de coğrafi işaretli Silifke yoğurdu mayalama ve yeme yarışması yapıldı
Mersin'de coğrafi işaretli Silifke yoğurdu mayalama ve yeme yarışması yapıldı
FOTO FOKUS
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
4 günde 27 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ