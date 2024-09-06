NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Çin'i Rusya'ya desteği bırakmaya çağırdı

Stoltenberg, Norveç'in başkenti Oslo'da yaptığı açıklamada "Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında belirleyici bir 'kolaylaştırıcı' haline geldi" dedi.

Çin'in Rusya'nın kullandığı birçok silahın üretimini sağlayan ülke olduğunu belirten Stoltenberg, "Pekin'in Ukrayna'daki savaşı körüklemesinin çıkarlarını ve itibarını olumsuz etkileyebileceği" uyarısında bulundu.

Stoltenberg, "Çin'i Rusya'nın yasa dışı savaşını desteklemeyi bırakmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Çin, 2022'de yapılan Madrid Zirvesi'nde kabul edilen yeni Stratejik Konsept belgesinde NATO tarafından ilk defa "sistematik sınama" unsuru olarak tanımlanmıştı.