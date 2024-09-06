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Dünya
AA 06.09.2024 11:36

Trump, rakibi Harris'in başkan olması halinde "İsrail'in yok olacağını" savundu

ABD başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, rakibi Demokratların adayı ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kasımdaki seçimi kazanması halinde "İsrail'in yok olacağını" öne sürdü.

Trump, rakibi Harris'in başkan olması halinde "İsrail'in yok olacağını" savundu

Eski ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu'nun ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde düzenlediği yıllık toplantıya canlı bağlantıyla katıldı.

Koalisyondaki bağışçılarına hitaben konuşan Trump, Harris'in başkan olması halinde "İsrail'in artık var olmayacağını" savunarak, "Eğer onlar kazanırsa, İsrail yok olur" dedi.

Yahudi seçmenlerden oy isteyen ve Demokratları destekleyenlere anlam veremediğini ifade eden Trump, Demokratlara oy veren Yahudi Amerikalıların "kafalarının incelenmesi gerektiği" yorumunda bulundu.

Trump ayrıca, son seçimde kendisi başkan seçilse, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıların gerçekleşmemiş olacağını belirtti.

Harris'in kampanya ekibi tarafından Trump'ın söylemlerine karşı yapılan açıklamada ise Trump'ın Yahudi Amerikalıları "açıkça aşağıladığı" ve "kişisel çıkarlarına uygun olması durumunda İsrail'e bir anda sırtını dönebileceği" kaydedildi.

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın yarışı kızışırken, seçimlerin kaderini "kritik eyaletler" olarak nitelendirilen Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia'daki sonuçlar belirleyecek.

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