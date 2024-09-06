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Dünya
AA 06.09.2024 13:01

ABD vatandaşı esir, ölmeden önce Biden ve Blinken'i Gazze'deki savaşı durdurmaya çağırdı

Gazze Şeridi'nde ölü bulunan esirlerden 23 yaşındaki Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in, ölmeden önce kaydedilmiş bir videoda, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'e İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurmaları çağrısında bulunduğu ortaya çıktı.

ABD vatandaşı esir, ölmeden önce Biden ve Blinken'i Gazze'deki savaşı durdurmaya çağırdı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Telegram hesabında Polin'in öldürülmeden önce çekilmiş videosunu yayınladı ancak videonun hangi tarihte çekildiğine dair bilgi vermedi.

Kassam'ın yayınladığı videoda Polin, "Ey Başkan Biden ve Anthony Blinken, sizden ve tüm Amerikan yurttaşlarımdan savaşı durdurmak, bu çılgınlığı durdurmak ve beni hemen evime iade etmek için elinizden gelen her şeyi yapmanızı istiyorum" dedi.

Gazze'ye gelişinden bu yana neredeyse hiçbir tıbbi yardım almadan, çok az yiyecek ve suyla hayatta kalmaya çalıştığını belirten Polin, şöyle konuştu:

"En son ne zaman güneşi gördüğümü ya da dışarıdaki havanın kokusunu ne zaman aldığımı hatırlamıyorum. En kötüsü de ülkem, sorumluluk alıp anlaşmaya varmamak, yaptıkları hatanın izini kaybetmek ve beni geride canlı bırakmamak için beni durmadan bombalamaya çalışıyor."

Kassam Tugayları videonun sonunda, İsraillilerin askeri baskıyla ancak "ölüm ve başarısızlığa" ulaşacağına dikkati çekerek, esir takası anlaşmasıyla "özgürlük ve yaşamın" sağlanacağını vurguladı.

İsrail ordusu, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nin Refah kentinde bir tünelde 6 İsrailli esirin cesedine ulaşıldığını açıklamıştı.

Hamas, 23 yaşındaki Amerikan vatandaşı Hersh Goldberg-Polin'in de aralarında olduğu 6 İsrailli esirin "Amerikan silahlarıyla Filistin halkını katleden İsrail bombardımanında" öldüğünü belirtmişti.

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