Duman 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.10.2025 10:48

Filipinler'in doğusunda tropik fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler'de tropik fırtına Fengshen'in (Ramil) ülkenin doğu kıyılarına yaklaşmasıyla binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği duyuruldu.

Filipinler'in doğusunda tropik fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, ülkenin doğusundaki Bicol bölgesinde karaya ulaşan fırtına Fengshen nedeniyle Albay, Masbate ve Catanduanes eyaletlerinde şu ana kadar 21 bin 945 kişi tahliye edildi.

Filipinler meteoroloji ajansı Pagasa, fırtınanın yarın Aurora eyaletinde de karaya çıkmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Filipinler Sahil Güvenliği de kötü hava koşulları nedeniyle doğu bölgelerinde deniz seferlerinin durdurulduğunu, 3 bin 142 yolcu, 1004 kara aracı, 6 gemi ve 2 teknenin limanlarda kaldığını belirtti.

Yetkililer, bölgedeki çeşitli limanlarda mahsur kalan kişilere yardım sağlamaya devam edildiği bilgisini paylaştı.

ETİKETLER
Filipinler
Sıradaki Haber
Kuzey Makedonya’da yerel seçimler başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Aççana Höyük'te milattan önce 1500'lere ait tabletler bulundu
11:31
Filipinler'de küçük uçak düştü: 2 ölü
11:24
Türkiye, enerji ve nükleer alanında 2026 yatırımlarına 9,4 milyar lira ayırdı
11:23
Ergene Havzası'nda çevreyi kirletenlere 106 milyon lira ceza
11:19
Gözler asgari ücret toplantısında
11:03
Türkiye: Afganistan ve Pakistan arasındaki ateşkes memnuniyet verici
5. yüzyıla ait yazıtlı mozaik gün yüzüne çıkarıldı
5. yüzyıla ait yazıtlı mozaik gün yüzüne çıkarıldı
FOTO FOKUS
Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları yürütülüyor
Gazze'de enkaz kaldırma ve temizlik çalışmaları yürütülüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ