Filipinler'in doğusunda tropik fırtına nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler Haber Ajansına (PNA) göre, ülkenin doğusundaki Bicol bölgesinde karaya ulaşan fırtına Fengshen nedeniyle Albay, Masbate ve Catanduanes eyaletlerinde şu ana kadar 21 bin 945 kişi tahliye edildi.

Filipinler meteoroloji ajansı Pagasa, fırtınanın yarın Aurora eyaletinde de karaya çıkmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Filipinler Sahil Güvenliği de kötü hava koşulları nedeniyle doğu bölgelerinde deniz seferlerinin durdurulduğunu, 3 bin 142 yolcu, 1004 kara aracı, 6 gemi ve 2 teknenin limanlarda kaldığını belirtti.

Yetkililer, bölgedeki çeşitli limanlarda mahsur kalan kişilere yardım sağlamaya devam edildiği bilgisini paylaştı.