Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından yaklaşık 87 bin kişi tahliye ediliyor

Filipinler Sivil Savunma Ofisinden yapılan açıklamada, Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nın patlamasının ardından herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, yanardağın batı ve güney yamacına en yakın bölgelerinde yer alan kasaba ve köylerde acil toplu tahliye gerçekleştirildiği belirtildi.

Yanardağ çevresindeki 6 kilometrelik "tehlike bölgesi"nden 47 bine yakın kişinin tahliyesinin yapıldığı bildirilen açıklamada, tahliye sürecinin yaklaşık 87 bin kişiyi kapsayacağı bilgisi paylaşıldı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kilometrelik tehlike bölgesinin dışına tahliye edilen ailelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, dün, Kanlaon Yanardağı'nın patladığını ve 3 bin metre yüksekliğe kül püskürttüğünü açıklamıştı.

Kanlaon Yanardağı haziranda da faaliyete geçmişti. Yaklaşık 6 dakika boyunca patlayan yanardağda 5 bin metre yüksekliği bulan duman oluşmuştu.