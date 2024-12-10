Puslu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.12.2024 11:58

Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından yaklaşık 87 bin kişi tahliye ediliyor

Filipinler'de Kanlaon Yanardağı'nda meydana gelen patlamadan sonra yaklaşık 87 bin kişinin tahliye süreci başladı.

Filipinler'deki yanardağ patlamasının ardından yaklaşık 87 bin kişi tahliye ediliyor

Filipinler Sivil Savunma Ofisinden yapılan açıklamada, Negros Adası'nda bulunan Kanlaon Yanardağı'nın patlamasının ardından herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Açıklamada, yanardağın batı ve güney yamacına en yakın bölgelerinde yer alan kasaba ve köylerde acil toplu tahliye gerçekleştirildiği belirtildi.

Yanardağ çevresindeki 6 kilometrelik "tehlike bölgesi"nden 47 bine yakın kişinin tahliyesinin yapıldığı bildirilen açıklamada, tahliye sürecinin yaklaşık 87 bin kişiyi kapsayacağı bilgisi paylaşıldı.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 kilometrelik tehlike bölgesinin dışına tahliye edilen ailelere destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, dün, Kanlaon Yanardağı'nın patladığını ve 3 bin metre yüksekliğe kül püskürttüğünü açıklamıştı.

Kanlaon Yanardağı haziranda da faaliyete geçmişti. Yaklaşık 6 dakika boyunca patlayan yanardağda 5 bin metre yüksekliği bulan duman oluşmuştu.

ETİKETLER
Filipinler Yanardağ
Sıradaki Haber
Sednaya Hapishanesi'nde ulaşılamayan hücre kalmadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:05
Kadına şiddetle mücadele hukuk fakültelerinin müfredatına eklenecek
12:00
Bakan Bayraktar: İstikrarlı bir Suriye için enerji projeleri mümkün
12:01
Bakan Yerlikaya: Geri dönüşler için Suriyeli STK'larla görüşeceğiz
12:01
Bakan Yumaklı: Et fiyatlarında suni artışlar olduğunda müdahale edeceğiz
12:08
Memurlara finansal okuryazarlık zorunluluğu geliyor
12:16
Fahrettin Altun: Suriye'de barış, özgürlük ve adalet eksenli politikalarımızı sürdüreceğiz
Oksijen deposu Kazdağları'nın doğal güzellikleri dronla görüntülendi
Oksijen deposu Kazdağları'nın doğal güzellikleri dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Bayraktar TB2'den yeni rekor: 1 milyon saati devirdi
Bayraktar TB2'den yeni rekor: 1 milyon saati devirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ