Dünya
AA 05.11.2025 10:21

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Filipinler'e Pasifik Okyanusu'ndan gelen Kalmaegi Tayfunu'nun beraberinde getirdiği şiddetli rüzgar ve sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 66'ya çıktı.

Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC), tayfunun yol açtığı afet ve kazalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, ülke içinde "Tino" olarak tanımlanan Kalmaegi Tayfunu nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 66'ya yükseldiği bildirildi.

Ölümlerin 49'unun Cebu bölgesinde kayıtlara geçtiği ve çoğunun heyelan ve sellerden kaynaklandığı aktarılarak, tayfun kaynaklı kaybolan 26 kişiyi arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, insani yardım için görevlendirilen Filipinler Hava Kuvvetlerine ait helikopterin Agusan del Sur bölgesinde düşmesi sonucu 6 mürettebat yaşamını yitirdi.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'i Kasım 2013'te vuran Haiyan Tayfunu'nda 7 bin 300'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

Filipinler
