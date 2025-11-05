New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani, seçim zaferinin ardından konuşma yaptı

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani zafer konuşması yaptı.

Mamdani, galibiyetle "siyasi bir hanedanı devirdiklerini" belirterek, "New York, bu gece değişim için bir yetki verdiniz, yeni bir tür siyaset için yetki verdiniz." ifadesini kullandı.

New York'un artık Müslüman karşıtı nefret söylemi yayarak seçim kazanılan bir şehir olmayacağını dile getiren Mamdani, değişim çağını başlatacaklarını söyledi.

Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece (ABD Başkanı Donald) Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullandı.

"Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne" son vereceklerini belirten Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Yani, beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek." dedi.

Mamdani, şimdiye kadar yürüdükleri yol gibi cesur yeni bir yol oluşturmaları gerektiğini belirterek, "Müslümanım. Demokrat bir sosyalistim. Bunlar için özür dilemeyi reddediyorum." diye konuştu.

34 yaşındaki Mamdani, "New York Kenti’nin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4'ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark atmıştı.