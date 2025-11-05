Az Bulutlu 10.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Sciencealert 05.11.2025 07:29

2025’in en büyük ve en parlak ‘Kunduz Süper Ay’ı bu gece izlenebilecek

Bu gece gökyüzünde parlayacak dolunay, 2025 yılının en büyük ve en parlak süper ayı olacak. “Kunduz Süper Ay” olarak adlandırılan bu özel gök olayı, Ay’ın Dünya’ya en yakın konumuna ulaştığı dolunay evresinde gerçekleşecek.

2025’in en büyük ve en parlak ‘Kunduz Süper Ay’ı bu gece izlenebilecek

5 Kasım gecesi Ay, Dünya’ya 356 bin 980 kilometreye kadar yaklaşacak.

Bu, Şubat 2019’dan bu yana gözlenen en yakın dolunay mesafesi olarak kayda geçecek. Ay, bu konuma geldiğinde normalden biraz daha büyük ve parlak görünecek.

Süper ay, Ay’ın yörüngesinin eliptik (oval) yapısından kaynaklanıyor. Yörüngesi tam dairesel olmadığı için, Ay bazı dönemlerde Dünya’ya daha yakın (perigee), bazı dönemlerde ise daha uzak (apogee) konuma geliyor.

Sadece dolunay veya yeni ay evreleri bu yakın mesafelerde gerçekleştiğinde “süper ay” olarak tanımlanıyor.

Gökyüzü gözlemi için ideal zaman

Güneş batarken Ay’ın ufuktan yükselmesi, gözlemciler için etkileyici bir manzara sunacak. Uzmanlar, teleskop veya fotoğraf ekipmanı olanların bu fırsatı kaçırmamasını öneriyor.

Kasım ayındaki dolunay “Kunduz Ayı” olarak bilindiği için bu özel olay “Kunduz Süper Ay” olarak adlandırılıyor.

Bir sonraki süper ay Aralık’ta

Eğer bu geceki gökyüzü şölenini kaçırırsanız, bir sonraki süper ay Aralık ayında gözlemlenebilecek. Ancak o tarihte Ay, Dünya’ya biraz daha uzak olacak ve “Soğuk Süper Ay” olarak anılacak.

Bilim insanları, “Kunduz Süper Ay”ın 2025’in en parlak ve en etkileyici dolunayı olacağını belirtiyor. Gökyüzü meraklıları için bu gece, yılın en büyüleyici manzaralarından birini sunacak.

ETİKETLER
Uzay Uzay Çalışmaları
Sıradaki Haber
Saçtan yapılan diş macunu diş minesini yeniden büyütebilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:36
Antalya'da rüşvet soruşturması: 8 gözaltı
08:15
41 ilde silah ve mühimmat kaçakçılarına operasyon: 135 gözaltı
07:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon yangını
07:34
Samanyolu’nda dev dalga tespit edildi
07:27
Saçtan yapılan diş macunu diş minesini yeniden büyütebilir
07:24
Yeni araştırma: Elektronik sigara diyabet riskini artırıyor
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ