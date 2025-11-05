2025’in en büyük ve en parlak ‘Kunduz Süper Ay’ı bu gece izlenebilecek

5 Kasım gecesi Ay, Dünya’ya 356 bin 980 kilometreye kadar yaklaşacak.

Bu, Şubat 2019’dan bu yana gözlenen en yakın dolunay mesafesi olarak kayda geçecek. Ay, bu konuma geldiğinde normalden biraz daha büyük ve parlak görünecek.

Süper ay, Ay’ın yörüngesinin eliptik (oval) yapısından kaynaklanıyor. Yörüngesi tam dairesel olmadığı için, Ay bazı dönemlerde Dünya’ya daha yakın (perigee), bazı dönemlerde ise daha uzak (apogee) konuma geliyor.

Sadece dolunay veya yeni ay evreleri bu yakın mesafelerde gerçekleştiğinde “süper ay” olarak tanımlanıyor.

Gökyüzü gözlemi için ideal zaman

Güneş batarken Ay’ın ufuktan yükselmesi, gözlemciler için etkileyici bir manzara sunacak. Uzmanlar, teleskop veya fotoğraf ekipmanı olanların bu fırsatı kaçırmamasını öneriyor.

Kasım ayındaki dolunay “Kunduz Ayı” olarak bilindiği için bu özel olay “Kunduz Süper Ay” olarak adlandırılıyor.

Bir sonraki süper ay Aralık’ta

Eğer bu geceki gökyüzü şölenini kaçırırsanız, bir sonraki süper ay Aralık ayında gözlemlenebilecek. Ancak o tarihte Ay, Dünya’ya biraz daha uzak olacak ve “Soğuk Süper Ay” olarak anılacak.

Bilim insanları, “Kunduz Süper Ay”ın 2025’in en parlak ve en etkileyici dolunayı olacağını belirtiyor. Gökyüzü meraklıları için bu gece, yılın en büyüleyici manzaralarından birini sunacak.