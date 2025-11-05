Az Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 05.11.2025 06:43

Atlantik’te 1,7 ton kokain taşıyan denizaltı ele geçirildi

Portekiz makamları, Atlas Okyanusu’nun ortasında 1,7 tondan fazla kokain taşıyan bir “narco-denizaltı”yı ele geçirdi. Yarı batık haldeki tekne, İber Yarımadası’na doğru ilerlerken Portekiz donanması ve adli polisinin ortak operasyonuyla durduruldu.

Atlantik’te 1,7 ton kokain taşıyan denizaltı ele geçirildi

Polis, teknede bulunan Güney Amerikalı dört mürettebatın yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin ikisinin Ekvador, birinin Venezuela ve birinin Kolombiya vatandaşı olduğu, tamamının Azor Adaları’nda çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmalarına karar verildiği belirtildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Başkanı Vítor Ananias, farklı uyruklara sahip kişilerin örgütün uluslararası bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

1.000 deniz mili açıkta tespit edildi

Lizbon merkezli Deniz Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC), kısa süre önce bir suç örgütünün Avrupa’ya kokain taşıyan bir denizaltı göndermeye hazırlandığına dair istihbarat aldıklarını bildirdi.

Bu bilginin ardından Portekiz donanmasına ait bir gemi, Lizbon’un yaklaşık 1.000 deniz mili (1.852 kilometre) açığında tekneyi tespit etti. Operasyona İngiltere Ulusal Suç Dairesi (NCA) ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) de destek verdi.

Tekne batırılmak zorunda kaldı

Portekiz donanması, kötü hava koşulları ve teknenin kırılgan yapısı nedeniyle geminin limana çekilemediğini, bu yüzden açık denizde battığını açıkladı.

Ananias, teknedeki koşulların son derece zor olduğunu belirterek “Sıcaklık, yakıt buharı ve yüksek dalgalarla geçen günler son derece tehlikelidir. 15-20 gün sonra tek isteğiniz oradan kurtulmaktır.” ifadelerini kullandı.

Benzer olaylar artıyor

Portekiz polisi, son yıllarda benzer yarı batık teknelerin artış gösterdiğini bildirdi. Mart ayında da 6,5 ton kokain taşıyan bir başka denizaltı, Lizbon’un 1.200 deniz mili açığında ele geçirilmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik askeri operasyonlarını artırıyor.

Geçen hafta ABD’nin düzenlediği bir hava saldırısında üç kişi hayatını kaybetmiş, bu saldırılar uluslararası hukuk açısından tartışmalara ve Latin Amerika ülkelerinin tepkisine yol açmıştı.

ETİKETLER
Portekiz Uyuşturucu Kolombiya
Sıradaki Haber
Trump: Yüksek Mahkemede görülecek tarife davası "ölüm kalım meselesi"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:33
Trump: Yüksek Mahkemede görülecek tarife davası "ölüm kalım meselesi"
06:32
Çinli taykonotlar, uzay istasyonuna kurulan fırınla uzayda ızgara et ve tavuk pişirdi
06:26
Bitcoin’in fiyatı hazirandan bu yana ilk defa 100 bin doların altına indi
06:32
Gaziantep'te 4 katlı rezidans alevlere teslim oldu
06:25
Haaretz: İsrail Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engelleyen sıkı şartlar uyguluyor
06:06
Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ