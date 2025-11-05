Atlantik’te 1,7 ton kokain taşıyan denizaltı ele geçirildi

Polis, teknede bulunan Güney Amerikalı dört mürettebatın yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin ikisinin Ekvador, birinin Venezuela ve birinin Kolombiya vatandaşı olduğu, tamamının Azor Adaları’nda çıkarıldıkları mahkemece tutuklu yargılanmalarına karar verildiği belirtildi.

Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Başkanı Vítor Ananias, farklı uyruklara sahip kişilerin örgütün uluslararası bir yapıya sahip olduğunu gösterdiğini söyledi.

1.000 deniz mili açıkta tespit edildi

Lizbon merkezli Deniz Analiz ve Operasyon Merkezi (MAOC), kısa süre önce bir suç örgütünün Avrupa’ya kokain taşıyan bir denizaltı göndermeye hazırlandığına dair istihbarat aldıklarını bildirdi.

Bu bilginin ardından Portekiz donanmasına ait bir gemi, Lizbon’un yaklaşık 1.000 deniz mili (1.852 kilometre) açığında tekneyi tespit etti. Operasyona İngiltere Ulusal Suç Dairesi (NCA) ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) de destek verdi.

Tekne batırılmak zorunda kaldı

Portekiz donanması, kötü hava koşulları ve teknenin kırılgan yapısı nedeniyle geminin limana çekilemediğini, bu yüzden açık denizde battığını açıkladı.

Ananias, teknedeki koşulların son derece zor olduğunu belirterek “Sıcaklık, yakıt buharı ve yüksek dalgalarla geçen günler son derece tehlikelidir. 15-20 gün sonra tek isteğiniz oradan kurtulmaktır.” ifadelerini kullandı.

Benzer olaylar artıyor

Portekiz polisi, son yıllarda benzer yarı batık teknelerin artış gösterdiğini bildirdi. Mart ayında da 6,5 ton kokain taşıyan bir başka denizaltı, Lizbon’un 1.200 deniz mili açığında ele geçirilmişti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Karayipler’de uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik askeri operasyonlarını artırıyor.

Geçen hafta ABD’nin düzenlediği bir hava saldırısında üç kişi hayatını kaybetmiş, bu saldırılar uluslararası hukuk açısından tartışmalara ve Latin Amerika ülkelerinin tepkisine yol açmıştı.