Az Bulutlu 8.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.11.2025 06:29

Çinli taykonotlar, uzay istasyonuna kurulan fırınla uzayda ızgara et ve tavuk pişirdi

Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderdiği taykonot ekibi, uzayda ilk kez ızgara et ve tavuk pişirdi.

Çinli taykonotlar, uzay istasyonuna kurulan fırınla uzayda ızgara et ve tavuk pişirdi

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Astronot Merkezi, uzaya gönderilen taykonot ekibinin yörüngede yemek yaptığı görüntüleri paylaştı.

Görüntülerde, Şıncou-20 ve Şıncou-21 uzay mekiklerinin taşıdığı taykonotların Tiengong Uzay İstasyonu'na kurulan fırınla yörüngede ilk kez tavuk kanadı ve et pişirdiği anlar yer aldı.

Çin Uzay İstasyonu yetkilileri, fırının taykonotların yörüngedeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirildiğini ve dumansız pişirme özelliği sayesinde uzay istasyonu standartlarına uygun şekilde çalıştığını ifade etti.

Yörüngedeki yiyecek çeşitliliğinin 190'ın üstüne çıkarıldığını belirten yetkililer, artık taze sebze, kek ve et gibi ürünlerin de pişirilebildiğini kaydetti.

Sosyal medyada da yankı uyandıran görüntüleri izleyen kullanıcılar, "uzay yemeklerindeki bu gelişmenin, ülkenin uzay çalışmalarındaki ilerlemesini yansıttığı" yorumunu yaptı.

ETİKETLER
Çin Uzay Çalışmaları Uzay
Sıradaki Haber
Bitcoin’in fiyatı hazirandan bu yana ilk defa 100 bin doların altına indi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:46
Atlantik’te 1,7 ton kokain taşıyan denizaltı ele geçirildi
06:33
Trump: Yüksek Mahkemede görülecek tarife davası "ölüm kalım meselesi"
06:26
Bitcoin’in fiyatı hazirandan bu yana ilk defa 100 bin doların altına indi
06:32
Gaziantep'te 4 katlı rezidans alevlere teslim oldu
06:25
Haaretz: İsrail Gazze'ye yardım ulaştırılmasını engelleyen sıkı şartlar uyguluyor
06:06
Zohran Mamdani New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
Büyük Mısır Müzesi'nde Tutankamon'un altından yapılmış tabutu sergilendi
FOTO FOKUS
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
Adana'da otomobil markete girdi, yaya kıl payı kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ