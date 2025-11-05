Rap müzikten New York Belediye Başkanlığı'na: Zohran Mamdani kimdir?

Uganda’nın başkenti Kampala’da 1991 yılında doğan Zohran Kwame Mamdani, Hint kökenli Müslüman bir ailenin çocuğu.

1998'de yedi yaşındayken ailesiyle birlikte ABD’ye taşındı ve yaşamının büyük kısmını New York’ta geçirdi.

Annesi, yönetmen Mira Nair; babası ise Columbia Üniversitesi’nde antropoloji profesörü Mahmood Mamdani.

Siyasete girmeden önce New York’un Queens bölgesinde konut danışmanı olarak çalışan Mamdani, düşük gelirli ailelerin tahliyelere karşı mücadelesine destek verdi.

Gençliğinde müzikle ilgilenen Mamdani, “Young Cardamom” adıyla rap parçaları yaptı; annesinin yönettiği Disney filmi Queen of Katwe (2016) için müzik hazırladı.

Mamdani, bu yılın başlarında Suriyeli Amerikalı sanatçı Rama Duwaji ile evlendi.

Sandıkta tarihi zafer

2020’de New York Eyalet Meclisi’ne seçilen Mamdani, eyaletin 36. seçim bölgesini temsil ederek mecliste görev yapan ilk Güney Asyalı erkek, ilk Ugandalı ve üçüncü Müslüman üye oldu.

Barınma, enerji ve ulaşım politikalarına odaklanan çalışmalarıyla dikkat çekti.

2025 seçimlerinde Mamdani, Demokrat Parti’nin adayı olarak yarıştı. Eski vali Andrew Cuomo ve mevcut belediye başkanı Eric Adams’ın yarıştan çekilmesinin ardından öne çıkan isim oldu.

Ön seçimlerde yüzde 43,5 oy alan Mamdani, rakiplerini geride bırakarak Demokrat Parti’nin resmi adayı oldu ve 4 Kasım’daki genel seçimde zaferini ilan etti.

Destekçilerinin büyük kısmı genç seçmenler ve işçi sınıfı

Seçim kampanyasında “New York satılık değil” sloganını kullanan Mamdani, kira artışlarının dondurulması, 2027’ye kadar ücretsiz otobüs ulaşımı, ücretsiz çocuk bakımı ve yüksek gelir gruplarına ek vergi vaatleriyle öne çıktı.

Ayrıca düşük gelirli mahallelerde belediye marketleri açılması, yeni sosyal konut projeleri ve toplu taşımada ek bütçe ayrılması planlarını duyurdu.

Mamdani, destekçilerinin büyük kısmını genç seçmenler ve işçi sınıfı oluşturdu. Kampanyasında sosyal medya üzerinden yürüttüğü etkileşimlerle milyonlarca takipçiye ulaştı.

ABD’li sol siyasetçiler Bernie Sanders ve Alexandria Ocasio-Cortez tarafından da desteklendi.

Filistin desteğiyle tanınıyor

Zohran Mamdani, özellikle Filistin’e verdiği açık destek ve İsrail hükümetine yönelik sert eleştirileriyle öne çıkan bir isim.

2024 yılında yaptığı bir açıklamada İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirmiş, “Filistin, eşit haklara sahip bir devlet olarak var olmalı” demişti.

Bu açıklamaları, hem ABD’deki Yahudi lobilerinden hem de bazı Demokrat liderlerden eleştiri almasına rağmen, genç seçmenler arasında geniş yankı uyandırdı.

Mamdani, “Antisemitizme karşıyım; eleştirilerim İsrail hükümetinin politikalarına yöneliktir” açıklamasını yapmıştı.

Ayrıca öğrencilik yıllarında üniversitede eğitim gördüğü dönemde İsrailli akademik ve kültürel kurumlara yönelik boykot çağrısında bulunduğu biliniyor.

"Netanyahu'yu tutuklarım" demişti

Mamdani, 2024'te katıldığı bir televizyon programında, Netanyahu'nun New York’a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya,

"Belediye Başkanı olsaydım, New York şehri Netanyahu'yu tutuklardı. Bu, uluslararası hukukla tutarlı değerlere sahip bir şehir. Artık davranışlarımızın da bu değerlere uygun olması gerekiyor." ifadeleriyle yanıt vermişti.

Sunucunun, "ABD, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) taraf olmasa bile mi?" sorusuna Mamdani,

"Bu adımı atarak federal yönetimde eksik olan liderliği göstermenin zamanı geldiğini açıkça ifade etmeliyiz." diye karşılık vermişti.

Milyarderlerin son dakika hamlesi sonuç vermedi

New York’ta belediye başkanlığı yarışını kazanan Zohran Mamdani, kendisini engellemek için milyonlar harcayan bir dizi milyarderin çabalarına rağmen seçildi.

Haziran ön seçimlerinden sonra Mamdani’yi durdurmak amacıyla “Fix the City”, “Put NYC First” ve “For Our City” gibi Cuomo yanlısı; “Defend NYC”, “Anyone But Mamdani” ve “For Our City” gibi Mamdani karşıtı komitelere milyonlarca dolar aktarıldı.

En büyük bağışı Bloomberg yaptı

Eski belediye başkanı ve Bloomberg LP’nin sahibi Michael Bloomberg, Haziran’dan bu yana Cuomo yanlısı ve Mamdani karşıtı yapılara toplam 5 milyon dolar verdi. Bloomberg, “Fix the City”e 1.5 milyon, “For Our City”e 3.5 milyon dolar katkıda bulundu. Ön seçim öncesinde aynı gruplara 8.3 milyon dolar daha aktarmıştı.

Airbnb kurucusu Gebbia’dan 3 milyon dolar

Airbnb kurucularından Joe Gebbia, “Fix the City”, “Defend NYC” ve “Put NYC First”a 1’er milyon dolar olmak üzere toplam 3 milyon dolar bağışladı. Sosyal medyada da Mamdani karşıtı mesajlar paylaştı.

Ackman ve Lauder cephesinden milyonluk katkılar

Pershing Square’in kurucusu Bill Ackman, “Defend NYC”e 1 milyon, “Fix the City”e 250 bin dolar olmak üzere toplam 1.25 milyon dolar aktardı. Dünya Yahudi Kongresi Başkanı Ronald Lauder ve eşi Jo Carole, “Fix the City”e 1.25 milyon dolar verdi. Estée Lauder YK Başkanı William Lauder de aynı gruba 500 bin dolar ekledi.

Diğer yüksek tutarlı bağışlar

Kumarhane ve gayrimenkul yatırımlarıyla bilinen Steve Wynn “Fix the City”e 500 bin dolar bağışladı. Third Point’un kurucusu Daniel Loeb toplam 350 bin dolar; medya patronu Barry Diller 250 bin dolar; Marcella Guarino Hymowitz 250 bin dolar; emlak yatırımcısı Richard Kurtz 100 bin dolar; hayırsever Laurie Tisch 100 bin dolar ve Walmart ailesinden Alice Walton 100 bin dolar katkıda bulundu.

Trump ve Musk destekledi ama para harcamadı

ABD Başkanı Donald Trump ile Elon Musk, seçimden bir gün önce Andrew Cuomo’ya destek açıklaması yaptı. Ancak her iki isim de yarış için kayda değer bir harcama yapmadı.

Trump’a meydan okudu

ABD Başkanı Donald Trump, Mamdani’yi “komünist” olarak nitelendirmiş ve “New York’un fonlarını kesmekle” tehdit etmişti.

Mamdani ise seçim zaferi konuşmasında, “Donald Trump tarafından ihanete uğrayan bir ulusa nasıl direnileceğini göstereceğiz. Trump’ın kâbusu, bu şehirde başlıyor,” ifadelerini kullandı.

Bir dönüm noktası

Zohran Mamdani, Ocak 2026’da göreve başlayacak.

Kent tarihinin en genç, en sol görüşlü ve ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani’nin zaferi, ABD siyasetinde yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor.