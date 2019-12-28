Dünya
Filipinler'de havai fişek dükkanında yangın28 Aralık 2019 Cumartesi 16:31 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 16:35
Filipinler'de havai fişek satan bir dükkanın depo olarak kullanılan bölümünde patlama sonucu yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangın, ülkenin Bulacan bölgesindeki Bocaue kasabasında havai fişek satan bir dükkanda çıktı.
Dükkanın deposunda, yerel saatle 18.10'da meydana gelen bir patlama sonucu yangının çıktığı belirtildi.
Patlama anında içeride çalışanların ve müşterilerin de olduğu, insanların dışarı kaçması sonrası yangının büyüdüğü belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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