Yangın, ülkenin Bulacan bölgesindeki Bocaue kasabasında havai fişek satan bir dükkanda çıktı.

Dükkanın deposunda, yerel saatle 18.10'da meydana gelen bir patlama sonucu yangının çıktığı belirtildi.

Patlama anında içeride çalışanların ve müşterilerin de olduğu, insanların dışarı kaçması sonrası yangının büyüdüğü belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA