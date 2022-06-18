Haber Giriş: 18 Haziran 2022 Cumartesi 15:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Filipinler'de Dünya Kaykay Günü kutlandı
[Fotoğraf: AA]
Filipinler'in başkenti Manila’da Dünya Kaykay Günü etkinlikleri çerçevesinde bir araya gelen Filipinli gençler, kaykaylarıyla performanslarını sergiledi.
Filipinli gençler Dünya Kaykay Günü etkinlikleri için biraraya geldi. Her yaştan genç kaykaylarıyla etkinlik alanındaydı.
Parkurda kaykayları ile hünerlerini sergileyen gençleri, etrafta toplananlar ilgiyle izledi.
2017'den beri spor dalı olarak kabul ediliyor
Kaykay, sokak sporu olmaktan 2017 yılında çıktı. Bu tarihten itibaren Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından spor dalı olarak kabul edildi.
Profesyonel kaykay sporcuları ilk kez 2020 Olimpiyatlarında yarıştı.
Etiketler: Filipinler
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