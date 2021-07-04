Filipinler Savunma Bakanlığı, içinde 3 pilot, 5 mürettebat ve 88 askeri personelle toplam 96 kişinin bulunduğu C-130 tipi askeri uçağın, Sulu eyaletine bağlı Jolo Adası'na iniş yapmaya çalışırken aynı bölgedeki Patikul kasabasına bağlı Bangkal köyüne düştüğünü duyurdu.

En az 45 ölü

Silahlı Kuvvetler yetkilileri, kazada şimdiye kadar 49 kişinin kurtarıldığını, en az 45 kişinin ise öldüğünü açıkladı.

Yetkililer daha önce 85 kişi olan uçakta 50 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

Kazadan sağ kurtulanların hastaneye sevk edildiğini aktaran yetkililer, kayıp kişiler için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetmişti.

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana ise uçaktakilerden 3'ünün pilot, 5'inin kabin görevlisi, geri kalanların ise askeri personel olduğunu belirtmişti.

Uçağın, askeri okuldan yeni mezun olanları görev yerine götürmek üzere hareket ettiği belirtiliyor.