İsrail basını, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in 28 Haziran Pazartesi Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında çekilen yeni bir fotoğrafı servis etti.

Fotoğrafta ABD Başkano Joe Biden, Rivlin'in Özel Kalemi Ultra Ortodoks Rivka Ravitz'in önünde diz çökerken görülüyor.

Rivlin'in, Biden'a Ravitz'in 12 çocuk annesi olduğunu söylediği ve bunun üzerine Biden'ın, Ravitz'in önünde diz çöktüğü belirtildi.

Fotoğraf Amerikalı kullanıcılar arasında da sosyal medyada hızla yayıldı, çok sayıda kişi söz konusu kare için "haftanın fotoğrafı" yorumunu yaptı.