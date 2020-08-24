Strait Times gazetesindeki habere göre, Sulu eyaletine bağlı Jolo kentinde öğle saatlerinde Jolo Town Plaza yakınındaki iş hanı önünde park halindeki askeri tırın hedef alındığı düşünülen bir patlama meydana geldi.

Askeri yetkililer, bu patlamada en az 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, 2'nci patlamanın da yerel saatle 13.00 civarında, ilk patlamanın olduğu sokağın 100 metre ilerisinde gerçekleştiği kaydedildi.

2'nci patlamada can veya mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sulu Birleşik Görev Gücü Sözcüsü Yüzbaşı Rex Payot, basına yaptığı açıklamada, askerlerin, hükümetin yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadelesi kapsamında görevli yetkililere yardım etmek üzere bölgede bulunduğunu aktardı.

Payot, ağır bir saldırı olduğunu söyleyerek, henüz konuyla ilgili detay veremeyeceğini dile getirdi.