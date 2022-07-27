Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü başkanı Renato Solidum, 7 büyüklüğündeki depremin dağlık bir bölgede Abra ili çevresinde meydana geldiğini söyledi.

Abra'nın merkez üssünün yakınındaki Lagangilang kasabasından bir güvenlik görevlisi olan Michael Brillantes, "yer salıncakta sallanıyormuşum gibi sallandı ve ışıklar aniden söndü, ofisten dışarı fırladık ve çığlıklar duydum ve arkadaşlarımdan bazıları gözyaşlarına boğuldu" dedi.

Brillantes, The Associated Press'e cep telefonuyla yaptığı açıklamada, "Hissettiğim en güçlü depremdi ve yerin yarılacağını düşündüm" dedi.

Brillantes, en az bir yaşlı köylünün ayağında klinikte tedavi gördüğünü belirterek, birçok evin ve binanın duvarlarında çatlaklar olduğunu, bunların bazılarının yıkıldığını açıkladı.

Yetkililer, denize kıyısı olmayan bir tarım bölgesi olan Abra'nın kuzey ucundaki dağlık köylerde hasar veya heyelan olup olmadığını kontrol ediyorlar.

Depremin gücü, daha fazla analizden sonra ilk 7.3 büyüklüğünden 7'ye düşürüldü.

Enstitü, depremin 25 kilometre derinlikteki yerel bir faydaki hareketle başlatıldığını ve hasar ve daha fazla artçı sarsıntı beklendiğini söyledi.