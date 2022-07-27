Salı günü hükümet , gençlerin yasal olarak sigara satın alamamaları için sürekli artan bir satın alma yaşı getirerek, dumansız bir nesil yaratmaya çalışacak.

Parlamentoda tartışılan yeni önlemler dünyada bir ilk olarak kabul ediliyor

Değişen sigara içme yaşının yanı sıra, sigaralardaki nikotin önemli ölçüde azaltılacak ve tütün ürünleri köşe dükkanları ile süpermarketler yerine yalnızca özel tütün mağazalarında satılacak.

Tasarı metninde “On yıllardır tütün şirketlerinin ölümcül ürünlerini giderek daha fazla bağımlılık yaparak pazar paylarını korumalarına izin verdik. Bu iğrenç ve tuhaf. Bu ülkede bir sandviç satışının güvenliği konusunda sigaradan daha fazla düzenlememiz var. Bu tasarıyı getirirken önceliğimiz değerli olanı, halkımızı, ailelerimizi ve toplumumuzu korumaktır" ifadelerine yer verildi.

Yasanın 2023'te yürürlüğe girmesi bekleniyor.