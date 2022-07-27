Şirketin en son kurumsal raporuna göre, Rusya'daki işinin satışıyla ilgili vergi öncesi masraflar bu yılın ilk altı ayında 1,3 milyar doları buldu.

McDonald's, mart ayında Rusya'daki restoranlarını geçici olarak kapattı ve Batı yaptırımlarının ardından yabancı firmaların göçüne katıldı.

Restoranlar, şirketin haziran ortasında yerel bir alıcıya satışı boyunca kapalı kaldı.

McDonald's , “Rusya'daki işin bir alıcıya başarılı bir şekilde devredilmesini sağlamak için, şirket, çalışanlara ödeme yapmaya ve imzalanan satış sözleşmesi tarihine kadar kira ödemeleri yapmaya devam etti” dedi.

Rusya'da 800'den fazla lokasyona sahip olan küresel burger devi, varlıklarını, Alexander Govor'a, piyasa fiyatının çok altında olduğunu söylediği açıklanmayan bir rakama sattı.

Restoranlar o zamandan beri Rusya'da Vkusno i Tochka veya Just Tasty markası altında yeniden açıldı.