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Dünya
AA 10.10.2023 10:57

Filipinler ve ABD donanması, Güney Luzon'da denizaltı savunma harbi tatbikatı yaptı

Filipinler ve ABD donanma gemilerinin, Güney Luzon'da devam eden "Samasama Tatbikatı" kapsamında denizaltı savunma harbi tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Filipinler ve ABD donanması, Güney Luzon'da denizaltı savunma harbi tatbikatı yaptı
[Fotograf: AP]

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Güney Luzon Deniz Kuvvetleri (NFSL) Halkla İlişkiler Ofisi Şefi Teğmen Kim Paulo Lopez, tatbikatın donanma gemilerinin denizaltı savunma harbi yeteneğini geliştirmeyi amaçladığını belirtti.

Lopez, Güney Luzon'daki tatbikatın, donanma kuvvetlerinin denizaltı savunma harbi taktiklerini uygulamalarına ve geliştirmelerine olanak sağladığını ifade etti.

Birimler arasında sensör ve iletişim sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığına yönelik tatbikat ile "deniz alanı farkındalığı" tatbikatının da tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD ve Filipinler donanmasının, "uluslararası savunma işbirliğini güçlendirmeyi" amaçlayan "Samasama" isimli ortak askeri tatbikatı, 2 Ekim'de başlamıştı.

Tatbikat kapsamında Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri, Avustralya Kraliyet Donanması, Kanada Kraliyet Donanması ve Birleşik Krallık Kraliyet Donanması ile de çalışmalar yapılacağı aktarılmıştı.

Tatbikat, 13 Ekim'e kadar devam edecek.

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