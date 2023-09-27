Filipinler, Çin'in ihtilaflı sulara yerleştireceği her bariyeri kaldıracak

Filipinler Silahlı Kuvvetleri (AFP) Batı Saha Komutanı Koramiral Alberto Carlos, ihtilaflı sulara Çin'in yerleştirdiği iddia edilen 300 metre uzunluğundaki yüzen bariyerin 25 Eylül'de başarılı şekilde kaldırılması sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Carlos, Çin Sahil Güvenliğinin, Çin ile aralarında egemenlik ihtilafına konu olan Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nın girişine de benzer bir bariyer yerleştirmesinden "endişelendiklerini" dile getirdi.

Çin'in İkinci Thomas Sığı'na da bariyer koyması durumunda gerekeni yapacaklarını belirten Carlos, "Onlar ne yerleştirirse yerleştirsin, biz kaldıracağız." dedi.

Filipinler Sahil Güvenlik Komutanlığının sözcülerinden Tuğamiral Jay Tarriela, ihtilaflı sulara yüzen bariyer koymakla suçladığı Çin'i "şiddetle" kınamıştı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.