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Dünya
AA 29.04.2024 10:48

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı ayrı telefon görüşmelerinde, iki ülke arasındaki barış sürecini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, 1991'de imzalanan Almatı Bildirgesi'nin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınırların belirlenmesi için kullanılmasına yönelik anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Blinken, Aliyev ve Paşinyan ile Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış görüşmelerini ele alırken, ABD'nin, Bakü ve Erivan yönetimleri arasında "devamlı" ve "onurlu" barışın tesisi için desteğini iletti.

Azerbaycan'la enerji işbirliği vurgusu

Antony Blinken, Aliyev ile görüşmesinde ABD ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik isteğini de vurguladı.

Blinken, ABD'nin Azerbaycan'la enerji, iklim ve bağlantı hedefleri konusunda işbirliği yapma isteğine dikkati çekerek, bu yıl Azerbaycan'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nın (COP29) başarılı sonuçlanmasına yönelik temennide bulundu.

Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmesinde ise Blinken, ABD'nin, Ermenistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yineledi.

Azerbaycan ve Ermenistan, sınır belirleme sürecinin, 1991'de imzalanan Almatı Bildirgesi temelinde hayata geçirileceğine dair 19 Nisan'da anlaşmaya varmıştı.

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