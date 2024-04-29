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Dünya
Newsweek 29.04.2024 10:02

ABD'de başkan adayı Jill Stein'a Filistin eyleminde kelepçeli gözaltı

ABD Başkanlık seçimine Yeşil Parti'nin adayı olarak katılan Jill Stein, Filistin'e destek eylemindeki öğrencilerle dayanışmak için gittiği Washington Üniversitesi'nde cumartesi günü kelepçelenerek gözaltına alındı.

ABD üniversitelerindeki Filistin'e destek ve İsrail'i protesto eylemleri güçlü bir şekilde sürerken, polis şiddeti de hız kesmiyor.

Birçok akademisyenin gözaltına alınmasının ardından, ABD Başkanlık seçimine Yeşil Parti'nin adayı olarak katılan Jill Stein, kelepçelenerek gözaltına alındı.

The Riverfront Times muhabiri Kallie Cox'un sosyal medyada paylaştığı videoda Stein'ın kelepçeli memurlar tarafından götürüldüğü görülüyor.

Üniversite yetkilileri Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, öğrenciler, çalışanlar ve diğerlerinin "birden fazla kampüs alanına yürümeleri, çadır kurmaları ve ayrılmayı düşünmediklerini belirtmeleri" sonrasında 80'den fazla kişinin tutuklandığını söyledi.

Stein gözaltı öncesinde yaptığı açıklamada; "Burada demokrasi için, insan hakları için, soykırımı sona erdirmek için ayağa kalkan öğrencilerle aynı safta duracağız" demişti.

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