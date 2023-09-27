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Dünya
TRT Haber 27.09.2023 14:03

Yunanistan'dan göçmen politikasıyla çelişen göçmen entegre planı

Düzensiz göçmenlere karşı uyguladığı sert politikalarla tanınan Yunanistan, iş gücü eksikliğini onlarla telafi etmeyi planlıyor. 300 bin göçmenin statüsünün düzenlenmesi gündemde. Yunan kamuoyunda, bu durum, göçmen politikası ile çelişen adım olarak yorumlanıyor.

Yunanistan'dan göçmen politikasıyla çelişen göçmen entegre planı

Yunanistan, tepki ve eleştirilere rağmen, düzensiz göçmenlere yönelik sert politikasından vazgeçmiyor.

Sert önlemler alıyor, geri itmeler can kaybına yol açıyor.

Atina, suçlamaların odağındayken, iş gücü eksikliğine yönelik planlamaları dikkat çekti.

Yunanistan, bu çerçevede, 300 bin göçmenin statüsünü düzenlemeyi planlanıyor.

Yunanistan Göç Bakanı Dimitris Kairidis, İngiliz Financial Times gazetesine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Planın tarım, turizm ve inşaat alanlarındaki eksiklikleri hafifletmeyi amaçladığını kaydetti.

Yunan Bakan, tasarının oturma izinleri sona eren veya belgesi bulunmayan göçmenleri kapsadığını söyledi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis’in başkanlık ettiği ulusal güvenlik toplantısında görüşülen tasarı henüz resmileşmedi.

Göçmenlere yönelik sert tavrıyla eleştirilen Yunan hükümetinin, 300 bin düzensiz göçmenin statüsünü değiştirmeyi planlaması, Yunan kamuoyunda büyük bir ikilem olarak yorumlandı.
 

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