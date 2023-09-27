Zoom Ödülleri'nde en çok ödül TRT’nin oldu

Türkiye ve Azerbaycan'dan katılan 185 haber görüntüsü değerlendirildi, ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye Haber Kameramanları Derneği'nin düzenlediği 27’nci Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması’nı kazananlara ödülleri Bakü’de düzenlenen törenle takdim edildi.

Yarışmada en çok ödül TRT’nin oldu

TRT, 7 farklı kategoride 13 ödül aldı.

Serbest Haber” kategorisinde "Bir Milletin Uyanışı" isimli haber ile TRT Haber’den kameraman İhsan Kırkbeşoğlu ile muhabir Duygu Özdemir, 'Dizi Haber' kategorisinde ise TRT Haber'den kameraman İhsan Kırkbeşoğlu ve muhabir Sabahnur Sayılgan ödüle layık görüldü.

'Drone Haber' kategorisinde TRT Haber'den kameraman Seyit Taşdelen "İlk Uçuş" isimli eseriyle ödül kazandı.

'Drone Serbest' kategorisinde ise deprem sonrası Kahramanmaraş ve Hatay'ın dron ile görüntülerini çeken TRT Haber kameramanı Mikail Sevinç "Asrın Felaketi" isimli çalışmasıyla birinciliği kazandı.

TRT Haber'den kameraman Aykut Olgun ve muhabir Emre Yüncü 'Canlı yayın haber bağlantı' kategorisinde ödülün sahibi oldu.

TRT Haber muhabiri Hüseyin Atmiş, kameramanlar Fatih Ayaz ve Uğur Bulut Çevre Özel ödülüne layık görüldü.

'Haber Program' kategorisinde "Savaş Günlükleri" isimli görüntüyle TRT World'den kameraman Hamdullah Hakan Hocaoğlu ödül aldı.

Yine aynı kategoride "Gönül Dağı" adlı program ile TRT'den program yapımcısı Ferhat Yalçıner ikincilik ödülüne layık görüldü.