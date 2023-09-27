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Dünya
AA 27.09.2023 13:00

ABD ve Kenya, 100 milyon dolarlık savunma işbirliği anlaşması imzaladı

ABD, bölgesel güvenlik, terör ve şiddet olaylarıyla mücadele için Kenya ile 100 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzaladı.

ABD ve Kenya, 100 milyon dolarlık savunma işbirliği anlaşması imzaladı
[Kenya Savunma Bakanı (sağda) Duale, ABD'li mevkidaşı Austin ile. Kenya. | Fotoğraf: AFP]

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kenya Cumhurbaşkanı William Ruto ve Savunma Bakanı Aden Bare Duale ile başkent Nairobi'de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler sonrasında iki ülke arasında, bölgesel istikrar ve terörle mücadele konusunda 100 milyon dolarlık işbirliği anlaşması imzalandı.

Anlaşmayla ABD ve Kenya arasındaki stratejik ortaklık pekiştirildi ve Eş-Şebab terör örgütüyle mücadelede işbirliği kararı alındı.

Afrika ziyareti kapsamında Cibuti ve Kenya'da çeşitli temaslarda bulunan Austin, son olarak Angola'yı ziyaret edecek.

Austin, askeri alanda işbirlikleri, bölgesel güvenlik ve savunma konusunda daha fazla işbirliği amacıyla temaslar gerçekleştiriyor.

Ayrıca Austin, Haiti'ye asker konuşlandırmayı planlayan Kenya’ya kaynak ve destek sağlamak için de Nairobi hükümetiyle anlaşmıştı.

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