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Gündem
TRT Haber 29.04.2024 10:32

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.30'da MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Görüşme, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutunda saat 15.30'da başlayacak.

Erdoğan ile Bahçeli'nin, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor

Ayrıca sivil anayasa çalışmalarında gelinen son noktanın masada olacağı değerlendiriliyor.

Erdoğan ile Bahçeli, meclis çalışmalarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri de görüşecek. Gazze'deki son durum değerlendirilecek.

İkili son görüşmesini 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmişti.  

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