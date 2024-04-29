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Gündem
TRT Haber 29.04.2024 10:13

Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

 

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