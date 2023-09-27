KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyadaki sesimiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs Türk halkının dünyadaki sesi olduğunun altını çizdi.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her zaman Kıbrıs Türk halkına tam destek verdiğini belirten Tatar, "İyi ki güçlü lider güçlü Türkiye var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda uluslararası kuruluşları KKTC'nin bağımsızlığını tanımaya davet etti. pic.twitter.com/wqYebSxXtE — TRT HABER (@trthaber) September 19, 2023

"Sayın Erdoğan'ın BM'deki konuşması çok değerli"

TRT Haber'e özel açıklamalar yapan Ersin Tatar, Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın çok değerli olduğunu kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın aynı istikrarla bütün bu süreci desteklemesi verdiği mesajlar yaptığı açıklamalar BM’nin 78’inci Genel Kurulu'nda geçen yıl olduğu gibi yine bütün dünyaya oradan güçlü bir mesaj vererek Kıbrıs’ta kalıcı barışın tek anahtarı oradaki KKTC’nin tanınmasıdır. Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığının kabül edilmesidir. Kıbrıs Türk halkı ile ekonomik siyasi diplomatik ilişkilerin kurulmasıdır."

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’daki toplantısına katılmaları yönünde destek veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e de teşekkür etti.

"Eski İngiltere Dışişleri Bakanı'nın sözleri itiraftır"

Ersin Tatar, Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Jack Straw’ın TRT Haber’e verdiği röportajda yaptığı, "Rum Kesimi’nin Avrupa Birliği üyeliğine taraf olduğum için pişmanım" açıklamasını da değerlendirdi:

"Bu bir itiraftır. Çünkü jack straw kimdir jack straw annan planı zamanında bütün o planlar proğramlar yapılırken kapsamlı çözüm planı hazırlanırken ingiltere’nin dışişleri bakanı olarak tabi ki işin tam merkezinde ve içindeydi."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta diyalogdan kaçmayacaklarını belirtti;

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne iş birliği çağrısı yaptı.