FETÖ’cüler Türkiye’den kaçarken beraberinde çaldıkları paraları da götürdü. "Şoförlük yapıyoruz" diyerek farklı bir imaj çizmeye çalışsalar da görüntüler FETÖ’cülerin Türkiye’den kaçırdıkları paralarla ABD’de lüks bir hayat sürdüklerini belgeliyor.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari Arif Erdem de ABD’de lüks hayat yaşayanlardan biri.

Ayrıntılar geliyor...