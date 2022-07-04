FBI, New Orleans'taki Roma Katolik Kilisesi'nde onlarca yıl öncesine uzanan cinsel istismarla ilgili genişleyen bir soruşturma başlattı.

Yetkililer, özellikle rahiplerin çocukları taciz edip etmediğini inceleyen bu tür vakalarda nadir görülen bir baskın düzenledi.

Bu yıl, bir düzineden fazla taciz mağduru ile röportaj yapıldı.

İncelenmekte olan New Orleans dava dosyalarından bazılarında, Teksas ve Florida'daki Mississippi kamplarına veya eğlence parklarına yapılan geziler sırasında din adamları tarafından taciz yapıldığını iddia ediyor.

FBI, soruşturmaya yardımcı olan Louisiana Eyalet Polisi gibi yorum yapmayı reddetti.

New Orleans Başpiskoposluğu da federal soruşturma hakkındaki sorulara cevap vermedi.

Başpiskopos Gregory Aymond AP'ye “Bu konuşmayı sürdürmemeyi tercih ederim” dedi.

Katolik Kilisesi, cinsel istismar davaları ve kilise liderlerinin nesiller boyu tacizci rahiplere göz yumduğu iddialarının yol açtığı depremle sarsılırken, başpiskoposluk için yasal tehlikeyi derinleştirebilir.