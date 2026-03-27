FBI Direktörü Patel'in kişisel e-posta hesabı, İran bağlantılı grup tarafından hacklendi

ABD medyasına açıklama yapan Adalet Bakanlığı yetkilileri, FBI Direktörü Patel'in hesabının hacklenmesine ilişkin haberleri doğruladı.

Amerikan CNN televizyonu ise İran bağlantılı hackerların, Patel'in kişisel e-posta hesabına erişerek burada yer alan çok sayıda fotoğraf ve belgeyi kamuoyuna yayımladığını belirtti.

Haberde, bilgi sahibi bir kişiye dayandırılarak, Patel'in FBI direktörü olmadan önceki döneme ait ve kişisel e-posta hesabından çalındığı iddia edilen fotoğrafların "gerçekliğinin" teyit edildiği belirtildi.

Söz konusu e-postaların 2011 ile 2022 yılları arasında yazılan ve Patel'in çeşitli kişilerle yaptığı kişisel, iş ve seyahat yazışmalarını içerdiği kaydedildi.

Öte yandan "Handala HackTeam" adlı bir hacker grubu, Patel'in e-postalarından alındığını iddia ettiği bazı fotoğraf ve yazışmaları sosyal medyada paylaşırken, Adalet Bakanlığı yetkilileri bu konuda bir değerlendirme yapmadı.