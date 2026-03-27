Açık 12.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2026 19:55

FBI Direktörü Patel'in kişisel e-posta hesabı, İran bağlantılı grup tarafından hacklendi

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel'in direktör olmadan önce kullandığı kişisel e-posta hesabının, İran bağlantılı bir grup tarafından hacklendiği bildirildi.

FBI Direktörü Patel'in kişisel e-posta hesabı, İran bağlantılı grup tarafından hacklendi

ABD medyasına açıklama yapan Adalet Bakanlığı yetkilileri, FBI Direktörü Patel'in hesabının hacklenmesine ilişkin haberleri doğruladı.

Amerikan CNN televizyonu ise İran bağlantılı hackerların, Patel'in kişisel e-posta hesabına erişerek burada yer alan çok sayıda fotoğraf ve belgeyi kamuoyuna yayımladığını belirtti.

Haberde, bilgi sahibi bir kişiye dayandırılarak, Patel'in FBI direktörü olmadan önceki döneme ait ve kişisel e-posta hesabından çalındığı iddia edilen fotoğrafların "gerçekliğinin" teyit edildiği belirtildi.

Söz konusu e-postaların 2011 ile 2022 yılları arasında yazılan ve Patel'in çeşitli kişilerle yaptığı kişisel, iş ve seyahat yazışmalarını içerdiği kaydedildi.

Öte yandan "Handala HackTeam" adlı bir hacker grubu, Patel'in e-postalarından alındığını iddia ettiği bazı fotoğraf ve yazışmaları sosyal medyada paylaşırken, Adalet Bakanlığı yetkilileri bu konuda bir değerlendirme yapmadı.

ETİKETLER
ABD
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:25
Numan Kurtulmuş: Türkiye olarak insani değerlerin yanında olmaya devam edeceğiz
20:19
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Bu sefer göze göz olmayacak, bekleyin!
20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan WEF Başkanı Fink'i kabul etti
20:08
İranlı yetkili, nükleer silahların önlenmesi anlaşmasında kalmanın "anlamsız" olduğunu söyledi
20:07
Türkiye ile Slovenya arasında 'Sosyal Güvenlik Anlaşması' imzalandı
20:02
Bakan Kurum BM'de 100’den fazla ülkenin temsilcisine Türkiye'nin COP31 vizyonunu anlattı
Tahran esnafı savaşın olumsuz etkisini derinden hissediyor
FOTO FOKUS
Bakan Memişoğlu: 1,5 milyonluk sağlık ordumuzla, günlük 3 milyondan fazla muayene ve sağlık hizmeti sunuyoruz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ