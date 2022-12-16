Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Fas'ı ziyaret eden Fransız mevkidaşı Catherine Colonna ile başkent Rabat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

"İki ülke arasındaki ilişkilerin yenilenmesine ihtiyaç var." diyen Burita, görüşmede "ilişkilerin nasıl geliştirileceği ve işbirliği mekanizmalarının nasıl canlandırılacağı" üzerinde odaklandıklarını belirterek, ilişkilerin karşı karşıya olduğu zorlukları ve bunlarla nasıl başa çıkılacağını ele aldıklarını kaydetti.

Macron, Fas'ı ziyaret etmeyi planlıyor

Burita, Fransa'nın Fas vatandaşlarına yeniden giriş vizesi verme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ülkesinin Faslılara düzenli olarak vize vermek için pratik önlemler almaya karar verdiğini ve önlemlerin yürürlükte olduğunu söyleyen Colonna ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Fas'ı ziyaret etmeyi planladığını belirtti.

Eylül 2021'den bu yana, Fransa'nın Fas vatandaşlarına vize verme konusunda sıkı tutumunun ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu durum iki ülke arasındaki diplomatik ziyaretlerin o dönemden bu yana durmasına neden olmuştu.

Fransa'nın 28 Eylül 2021'den beri Fas vatandaşlarına vize verme konusunda gösterdiği katılık karşısında Fas Dışişleri Bakanı Burita, bu kararı kınamış ve "haksız" olarak nitelendirmişti.