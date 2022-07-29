İngiltere'de Eddie isimli kaplumbağa bahçede uyurken fare saldırısına uğradı.

Ön bacakları kurtarılamayan kaplumbağaya oyuncak tekerlekler takıldı.

Kaplumbağanın sahibi, Eddie'nin artık tekerlekler üzerinde çok daha hızlı olduğunu söyledi.