Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 11:39Son Güncelleme: Kaynak: BBC
Fare saldırısına uğrayan kaplumbağaya tekerlek bacak yapıldı
Farenin saldırması sonucu ön ayaklarını kaybeden kaplumbağa Eddie'ye, oyuncak tekerlekle bacak yapıldı. Eddie artık çok daha hızlı.
İngiltere'de Eddie isimli kaplumbağa bahçede uyurken fare saldırısına uğradı.
Ön bacakları kurtarılamayan kaplumbağaya oyuncak tekerlekler takıldı.
Kaplumbağanın sahibi, Eddie'nin artık tekerlekler üzerinde çok daha hızlı olduğunu söyledi.
Etiketler: İngiltere
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