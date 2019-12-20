Evo Morales, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanunen halen ben devlet başkanıyım. İstifam, Bolivya anayasasında yer aldığı şekilde Yasama Meclisi tarafından onaylanmadı. Onaylanmış olsa bile, anayasal bir hükümet geçişi prosedürleri uygulanmadı bu yüzden Anez yasa dışı bir şekilde kendini devlet başkanı ilan etti." ifadelerine yer verdi.

Devlet Başkanlığının devam ettiğini vurgulayan Morales, "20 Ocak 2015'te çıkarılan 651 sayılı kanun, 22 Ocak 2020'ye kadar benim başkan olduğumu beyan ediyor. Bu kanun ne feshedildi, ne geçersiz kılındı, ne de anayasaya aykırı ilan edildi. Bu yüzden fiili Anez, (sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando) Camacho ve (seçimleri kaybeden devlet başkanı adayı Carlos) Mesa hükümetinin her türlü adımı yasaya aykırıdır." açıklamasında bulundu.

İstifa sürecini "darbe" olarak nitelendiren Morales, "Darbeciler anayasal prosedürleri yerine getirmedi, sistemli bir şekilde anayasayı ihlal ediyorlar. Politik baskıya neden oldular ve insanlığa karşı suç işlediler. Yaptıkları her şey hukuk karşısında geçersizdir." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Bolivya anayasasının 161'inci maddesine göre, Morales'in istifasının geçerli olması için Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin, devlet başkanının istifasını kabul etmesi gerekiyor.

Bolivya'daki kriz

Bolivya'da 20 Ekim'deki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddiaları ile sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları, polisin isyanı ve nihayetinde ordunun istifa çağrısının ardından görevi bırakmış ve siyasi sığınma sağlayan Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş, güvenlik güçlerinin protestoculara müdahalesi sırasında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Evo Morales, sığınma amacıyla 12 Aralık'ta Meksika'dan Arjantin'e geçmişti.

Kaynak: AA