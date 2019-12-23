45 yaşındaki Dita Agusta ve 51 yaşındaki kocası Mohamad Lutfi, bir gün sahiplendireceklerini düşünerek zor durumdaki kedilere kapılarını açtı.

Endonezya'nın Bartı Cava bölgesinde yaşayan çift şimdi 250 kediyle bir arada yaşıyor.

Çift, kedilerin gıda ve sağlık masrafları için günde yaklaşık bir milyon Endonezya Rupiahı (425 TL) harcıyor.

Sokaklarda terk edilmiş kedileri görmenin kendisi için çok zor olduğunu söyleyen Agusta evin temiz olduğundan emin olmak için günde iki kez temizlik yaptığını açıkladı.

Kaynak: Reuters