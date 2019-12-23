Dünya
Evlerinde 250 kedi ile birlikte yaşıyorlar23 Aralık 2019 Pazartesi 14:34 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:22
Endonezya'da yaşayan Dita Agusta ve Mohamad Lutfi, 2015 yılında evlerinin kapısını zor durumdaki kediler için açtı. Çift şimdi 250 kediye birden bakıyor.
45 yaşındaki Dita Agusta ve 51 yaşındaki kocası Mohamad Lutfi, bir gün sahiplendireceklerini düşünerek zor durumdaki kedilere kapılarını açtı.
Endonezya'nın Bartı Cava bölgesinde yaşayan çift şimdi 250 kediyle bir arada yaşıyor.
Çift, kedilerin gıda ve sağlık masrafları için günde yaklaşık bir milyon Endonezya Rupiahı (425 TL) harcıyor.
Sokaklarda terk edilmiş kedileri görmenin kendisi için çok zor olduğunu söyleyen Agusta evin temiz olduğundan emin olmak için günde iki kez temizlik yaptığını açıkladı.
Kaynak: Reuters
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