İngiltere’nin en önemli savunma sanayi şirketlerinden Cobham 4 milyar pound’a ABD’li özel sermaye şirketi Advent International’a satıldı.

Satış sonrası Boris Johnson hükümeti ağır eleştirilerle karşı karşıya kaldı.

Başta muhalefet partileri olmak üzere kamuoyunun bir bölümü ulusal güvenlik sorununu gündeme getirildi.

Eleştirileri yanıtlayan Başbakan Boris Johnson, ortaya çıkabilecek tüm güvenlik sorunlarının göz önüne alındığını açıkladı, “Bence açık ve dinamik bir piyasa ekonomisine sahip olmamız çok önemli" dedi.

Cobham bin 700’ü İngiltere'de olmak üzere yaklaşık 10 bin kişiyi istihdam ediyor.

Şirket özellikle havadan havaya yakıt ikmali alanında önemli bir yere sahip.

Ayrıca tank, radar ve uzay aracı teknolojisi konularında da üretimi bulunuyor.

Kaynak: TRT Haber