Evdeki plastik kalp krizi riski oluşturuyor

Yeni bir araştırmaya göre, evde sıkça kullanılan plastik ürünlerde bulunan "ftalat" adlı sentetik kimyasallar, 2018 yılında 55-64 yaş arası kadın ve erkeklerde kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10’undan fazlasına neden olmuş olabilir.

Ftalatlar; gıda saklama kapları, şampuan, makyaj malzemeleri, parfümler ve çocuk oyuncakları gibi ürünlerde yer alıyor. New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesi'nden çevre pediatrisi uzmanı Prof. Dr. Leonardo Trasande, bu kimyasalların kalp damarlarında iltihaplanmaya yol açarak ani kalp krizi ve ölümlere neden olabileceğini belirtti.

Trasande, “Ftalatlar testosteron seviyesini bozuyor. Düşük testosteron da özellikle erkeklerde kalp hastalıklarının önemli bir göstergesidir” dedi.

Astım, obezite ve kısırlıkla da ilişkilendirilmişti

Daha önce yapılan çalışmalar ftalatların; erkek bebeklerde üreme sistemi bozuklukları, erişkin erkeklerde sperm sayısı düşüklüğü ve testosteron eksikliği gibi etkiler yarattığını ortaya koymuştu. Ayrıca astım, çocukluk çağı obezitesi ve bazı kanser türleriyle de bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Araştırmaya göre, özellikle DEHP adlı bir ftalat türü, 2018 yılında dünya genelinde yaklaşık 370 bin kalp hastalığına bağlı ölüme katkıda bulundu.

En yüksek ölüm oranı Afrika’da

Araştırma, 200 farklı ülke ve bölgeden elde edilen sağlık ve çevresel verileri analiz etti. DEHP kalıntıları içeren idrar örnekleriyle ölüm verileri karşılaştırıldı. Sonuçlara göre, bu ölümlerin yüzde 30’u Afrika’da, yüzde 25’i ise Doğu Asya ve Orta Doğu’da gerçekleşti.

Araştırma ekibi, daha önce ABD'de 5 binden fazla yetişkinin idrar örneklerini inceledi. En yüksek ftalat seviyelerine sahip kişilerde tüm nedenlere bağlı erken ölüm riskinin belirgin şekilde arttığı görüldü. Bu ölümlerin yılda yaklaşık 91 bin ila 107 bin kişiyi bulduğu ve ABD ekonomisine yıllık 40 ila 47 milyar dolar kayıp oluşturduğu tahmin ediliyor.

Uzmanlar, plastiği mümkün olduğunca azaltmayı, cam ve çelik ürünler kullanmayı, kokulu temizlik ürünlerinden uzak durmayı öneriyor.