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Dünya
AA 29.04.2025 11:23

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, fanatik Yahudiler baskını İsrail polisinin sıkı koruması altında gerçekleştirdi.

Müslümanların kutsal camisi Mescid-i Aksa'nın avlusuna gruplar haline provakatif turlar düzenleyen fanatik gruplar, Kubbetu's Sahra'nın önünde "Talmudik" ayinler gerçekleştirdi.

Bu esnada İsrail güçleri, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs'ün girişlerinde ve Mescid-i Aksa'nın kapılarında, Filistinlilerin girişini engellemek için varlığını artırdı.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

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