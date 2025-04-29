Hollanda'da belediye, 46 sanat eserini yanlışlıkla çöpe attı

Belediye tarafından yaptırılan bağımsız inceleme raporuna göre, Warhol'un 1980'lerde yaptığı ve dönemin Hollanda Kraliçesi Beatrix'i betimleyen ipek baskı eseri, belediye koleksiyonunun yeniden düzenlendiği sırada “hantal atıklarla” birlikte yanlışlıkla çöpe atıldı.

Söz konusu eser, sanatçının karakteristik pop art tarzını yansıtıyor.

Yetkililer, kayıp eserlerin bulunmasının artık mümkün olmadığını belirtiyor.

Su baskını, korumasız depolama ve geç bildirim kayba neden oldu

Eserlerin belediye binasının tadilatı sırasında bodrum katında korumasız şekilde saklandığı, yerlerinin sık sık değiştirildiği ve 2023’te yaşanan bir su sızıntısıyla zarar gördüğü kaydedildi.

Yerel polis, eserlerin Kasım ayında kayıp olduğunun bildirilmesinin ardından soruşturma başlattı. Ancak yapılan incelemede, belediyenin yeterince hızlı hareket etmediği tespit edildi.

Daha önce de benzer bir olay yaşanmıştı

Bu olay, Hollanda’daki sanat eserlerinin yanlışlıkla çöpe atılmasıyla ilgili ilk vaka değil. 2024 yılında Lisse kentindeki LAM Müzesi’nde bir asansör teknisyeni, Fransız sanatçı Alexandre Lavet’e ait, iki boş bira kutusundan oluşan bir eseri “çöp sanarak” atmıştı.

Kutular çöp torbasından sağlam şekilde çıkarılarak yeniden sergilenmişti.