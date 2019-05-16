Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Kamu Yayın Kurulunun (KAN) internet yayınını ele geçirmeyi başaran bilgisayar korsanı veya korsanları, site üzerinden yapılan Eurovision yayınını keserek İsrail ordusunun logosunun yer aldığı "Füze saldırısı riski, sığınaklara gidin" ve "İsrail güvenli değil bunu göreceksiniz" yazılı mesajları ekrana verdi.

Haberde, korsan veya korsanların internet yayınını kısa süreliğine hack'lediği ve olayın ardından site üzerinden Eurovison Şarkı Yarışması'nın yayına devam edildiği belirtilirken, KAN'ın yarışmayla ilgili televizyon üzerinden yaptığı yayında herhangi bir sorun yaşanmadığı ifade edildi.

KAN'ın CEO'su, İsrail askeri radyosuna yaptığı açıklamada, birkaç dakika içinde internet yayınının kontrolünü sağladıklarını aktararak, internet sayfalarının Hamas tarafından hack'lendiğini iddia etti.

Yarışmanın finali cumartesi günü yapılacak

64. Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenleniyor. Dün akşam yarı finali düzenlenen yarışmanın finali cumartesi akşamı yapılacak.

Yarı final öncesi dün akşam Tel Aviv'de toplanan İsrailli insan hakları savunucuları, Gazze Şeridi'ndeki ablukaya dikkat çekmek ve Eurovision'u protesto etmek için gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA