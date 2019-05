Geçtiğimiz yıl Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda İsrail'i temsil eden Netta, Toy şarkısıyla birinci oldu. Böylece İsrail, Eurovision 2019'a ev sahipliği yapmaya hak kazandı.

Yarışmayı Kudüs'ye yapmak isteyen ülke, Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) engeline takılınca, yarı final ve final gecelerinin Tel Aviv'de yapılmasına karar verildi.

Açılış gecesi protestolarla başladı

Eurovision ile Filistin'e karşı uyguladığı insan hakları ihallerinin ve işgallerin üzerini kapatmaya çalışan İsrail'in imaj düzeltme çalışmaları, protestolar ve yarışmaya katılımın azlığı ile suya düştü.

Geçtiğimiz gün düzenlenen açılış gecesinde, organizasyonun yapıldığı bölgede İsrail'e karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Aktivistler, İsrail'in Eurovision'u işgalleri örtmek için kullandığını, Gazze'deki blokajın ve İsrail askerlerinin işgallerinin üzerinin örtülmesine izin vermek istemediklerini söyledi.

Yarışmaya son yılların en düşük katılımı

Tel Aviv Expo'da dün düzenlenen basın mensuplarının izlediği provalarda 500 kişilik koltukların sadece birkaçı doldu.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail Devlet Kanalı Kan, biletlerin satılmaması nedeniyle salonun boş kalacağı korkusuyla, ülkenin güneyindeki bazı yerlerde bedava bilet dağıtmaya başladı.

Yarışmaya katılımın az olmasının sebebinin protestoların yanı sıra otellerin pahalılığı, bilet fiyatlarının geçmiş yıllara oranla 3 kat daha pahalı oluşu da gösterildi.

Eurovision Şarkı Yarışması, düzenlendiği ülkeye ortalama 18 ila 20 bin arası ziyaretçi çekiyor. İsrail'deki yarışmaya ise katılımın 5 bin civarı olacağı tahmin ediliyor.

Madonna'nın desteği de yetmedi

18 Mayıs'taki final gecesinde Madonna'nın sahne alarak 2 şarkı seslendireceği açıklandı. Madonna'nın masrafları ise KAN değil, İsrail asıllı Kanadalı milyarder iş insanı Sylvan Adams tarafından ödenecek.

The Times of Israel gazetesi, İngiliz müzik grubu Pink Floyd'un kurucularından Roger Waters'ın Madonna'ya "performans kararını iptal et" çağrısı yaptığını yazdı.

ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nden uyarı

ABD Kudüs Büyükelçiliği de internet sitesinden İsrail'e 14-18 Mayıs tarihlerinde gidecek vatandaşlarına uyarı yazısı yayınladı. ABD Büyükelçiliği'nin taşınmasının yıl dönümü ve Eurovision haftası süresince güvenlik ihalleri olabileceği açıklandı.

Yarışmanın ilk yarı finali bugün, ikinci yarı finali 16 Mayıs, final gecesi ise 18 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: TRT Haber, Haaretz, Jpost, Activestills, Reuters