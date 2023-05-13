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Dünya
İHA 13.05.2023 16:12

Eurovision’dan Zelenskiy’in konuşmasına engel

Avrupa Yayın Birliği (EBU), bu yıl 67’ncisi düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması’nın final bölümünde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in video konferans ile konuşma talebini reddetti.

Eurovision’dan Zelenskiy’in konuşmasına engel
[Fotograf: Reuters]

Bu yıl 67’ncisi düzenlenecek olan Eurovision Şarkı Yarışması’na saatler kaldı.

İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek olan yarışma öncesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e Eurovision engeli geldi.

Yarışmayı organize eden Avrupa Yayın Birliği (EBU), Zelenskiy’in yarışmaya video konferans ile bağlanma talebini kabul etmedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılara başladığı günden bu yana uluslararası toplantılara video ile katılım sağlayan Zelenskiy’nin şarkı yarışmasında katılımcılara hitap etmesinin “yarışmayı siyasileştireceğini” savunan EBU, performanslar sırasında siyasi açıklama yapılmamasını istiyor.

EBU tarafından yapılan açıklamada, “Yarışmanın final bölümünde Zelenskiy’in 160 milyona seslenerek ülkesi için destek istemesi beklenen video ile katılım göstermesi talebi organizatörler tarafından geri çevrildi” denildi.

Açıklamada, Eurovision’un başladığı günden bu yana kuralları ve prensipleri olan uluslararası bir eğlence programı olduğu vurgulandı.

Ukrayna’dan “Talep etmedik” açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Zelenskiy’in konuşma yapmak için başvuru yapmadığı kaydedilerek, “Ukrayna Devlet Başkanlığı yetkilileri, Eurovision yetkilileri ile iletişime geçmedi” ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz yıl Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazanmıştı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının devam etmesi nedeniyle yarışma İngiltere’nin Liverpool kentinde gerçekleştirilecek. 

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