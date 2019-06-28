Türkiye'nin teröristleri köşeye sıkıştırması Avrupa'daki terör destekçilerini harekete geçirdi. PKK terör örgütünün Almanya'daki Türklere yönelik saldırılarındaki artış Avrupa Polis Teşkilatı Europol'ün raporuna yansıdı.

Çarpıcı istatistikler, Europol'ün internet sitesinde yayınlanan "Avrupa Birliği Terörizm Durumu ve Trendi 2019 Raporu"nda yer aldı.

Terör destekçileri Almanya'daki Türk kurumlarına, camilere, dükkanlara saldırdı.

Raporda Almanya'daki saldırıların, Türkiye'nin 2018'de yürüttüğü Afrin harekatına karşı intikam eylemleri olarak nitelendirildi. Aşırı sol gruplar ile PKK arasındaki iş birliğine dikkat çekildi.

Europol raporunda bu bağlamda, Belçika mahkemesinin geçen yıl 4 kişiyi mahkum ettiği aktarıldı. Raporda PKK terör örgütünün, Suriye'deki uzantılarına lojistik ve finansal destek sağladığı da belirtildi.

Ayrıca raporda PKK üyelerinin örgütlü suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti, göçmen kaçakçılığı ve kara para aklama suçlarına karıştığı vurgulandı.

PKK'nin Almanya'daki eylemlerinde yüzde 62,4'lük artış

Almanya'nın Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın 2018 raporunda da dikkat çekici deteylar var. Buna göre PKK'nın Almanya'daki eylemlerinde yüzde 62,4'lük artış meydana geldi.

14 bin 500 üyesi olduğu açıklanan örgütün 2017'de 182 şiddet eylemi istatistiklere geçerken, bu rakam 2018'de yüzde 100'e yakın artışla 355'e ulaştı.

PKK, Avrupa'daki Kürt işletme sahiplerinden de zorbalıkla para topluyor.

Raporda ayrıca DHKP-C terör örgütüne üye sayısı 650 olarak yer alırken, TKP/ML'nin üye sayısı bin 350, MLKP'ninki ise 600 olarak belirtildi.

Raporda, Almanya'da 2017'de bin 187 olan yasa dışı faaliyetlerin de 2018'de bin 928'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: TRT Haber