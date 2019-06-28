Japonya'nın ev sahipliğinde Osaka'da iki gün sürecek G20 Liderler Zirvesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'deki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bu kapsamda Trump ile ayaküstü bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider objektiflere poz verdi.

Erdoğan; Rusya Devlet Başkanı Putin, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ayaküstü sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile de görüştü.

Zirvenin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Malpass ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı David Malpass'ı kabul etti.

G20 Liderler Zirvesi'nin yapıldığı INTEX Osaka Fuar Merkezi'ndeki basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.

Kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü

Japonya’nın ev sahipliğinde Osaka’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Kaynak: AA, TRT Haber